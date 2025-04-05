Vatandaş bayram dönüşü yağmura takıldı! Emniyet uyardı: 43 ilin geçiş noktasında sağanak yağış

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanından büyükşehirlere dönüş yapan vatandaşlar yollara düştü. 43 ilin geçiş güzergâhı üzerinde bulunan ve “kilit kavşak” olarak adlandırılan Kırıkkale’de ise öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, dönüş yolculuğunu zorlaştırdı.

Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında araç trafiği zaman zaman yavaşladı. Islanan yolların kayganlaşması sebebiyle bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik yoğunluğunun arttığı anlarda güzergahlar polis ekiplerince havadan da görüntülendi. Ekipler, hem trafik akışını sağlamak hem de olası kazaları önlemek amacıyla yoğun mesai harcadı.

Emniyet'ten sosyal medya üzerinden uyarı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, dönüş yolculuklarının devam ettiği bugünlerde sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Kurallara uymak hayat kurtarır. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı kadar trafikteki sorumluluğumuzu da unutmayalım. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir. Güvenli yolculuklar" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, sürücülerin hız limitlerine uymaları, yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarılarını yineledi. Yağışın etkili olmaya devam etmesi beklenirken, vatandaşların yola çıkmadan önce hava ve yol durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.