Vatandaşın enerji faturaları 6 ayda 11 kez zamlandı: Domino etkisi yapacak

ANKARA(DÜNYA) Enerji ve Altyapı Politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 15 oranındaki elektrik zammı ile yüzde 12 oranındaki doğal gaz zammını değerlendirdi.

CHP’li Akın şunları söyledi:

“Elektrik faturaları yüzde 15, doğal gaz faturalarına ise yüzde 12 oranında arttı. Bu zamlarla birlikte yıl başından bu yana elektriğe 2 kez, doğal gaza 7 kez, akaryakıta ise pompa fiyatına yansıyacak şekilde 2 kez zam yapıldı. Böylece temel bir ihtiyaç olan enerji faturaları son 6 ayda tam 11 kez zamlandı. Başka bir deyişle iktidar vatandaşa “söke söke” zam yapmaya devam ediyor. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle iğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir dönemde; iktidar vatandaşlarımızı müşteri olarak gördüğünü bir kez daha gösterdi.

Zamların gerekçesi yanlış politikalar

Fahiş zamlara gerekçe olarak üretimdeki maliyet artışının gösterilmesi milletin aklıyla alay etmektir. Son 6 ay içerisinde doğal gazdan üretim yapan elektrik santrallerine satılan doğal gaz tarife fiyatları yüzde 42 oranında zamlanmıştır. Söz konusu zammın gerekçesi yanlış ekonomi politikalarıyla Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve artan döviz kurunun faturasının vatandaşa yüklenmesidir.

Faturalar artacak

Elektrik faturasına 2021 yılında gelen ikinci zamla birlikte yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 22 olurken, Temmuz 2020’den bu yana son bir yıl içerisinde ise yüzde 30 oranında arttı. doğal gaz faturasına gelen 7. zamla yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 18 oldu. Buna göre ayda 230 kilovatsaat elektrik kullanan bir aileye gelen elektrik faturası yapılan son zamla birlikte vergi, dağıtım bedeli ve fonlarla birlikte 160 liradan 210 liraya çıkarak en az 50 lira zamlanmış olacak. doğal gaza yapılan son zam önümüzdeki kış aylarında faturaları kabartacak. Kış aşlarında günde 10 metreküp olmak üzere ayda 300 metreküp doğal gaz harcayan bir ailenin faturası 550 liradan ortalama 650 liraya çıkarak 100 lira zamlanmış olacak.

Enerji zamları domino etkisi yapacak

Üç hafta önce doğal gaz rezerviyle ilgili verilen duyurulan göstermelik müjdeyle göz boyamaya çalışan iktidarın vatandaşa sunduğu gerçek enerji faturalarına fahiş zam yapmak oldu. Enerji zamları domino etkisi yaratarak enflasyonu daha da artıracak. Enerji faturalarına gelen zamlar bütün sektörleri etkileyecek, maliyet artışları da iğneden ipliğe bütün ürünlere zam olarak yansıyacaktır. Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca üretimi sekteye uğrayan ve destek bekleyen sanayicimizin; enerjiye yapılan zamlarla artan maliyetler nedeniyle rekabet gücü daha da zayıflayacaktır."