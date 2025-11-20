Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ilk konuşulduğu anda epey ses getirmişti. Bu sistemde vatandaşlık maaşı da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere ödeme yapılacak. Konunun gündem olmasının ardından "Vatandaşlık maaşı nedir", "Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere yatacak" sorusu sıklaşmış durumda...

Vatandaşlık maaşı nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla düşük gelirli aileler için yeni bir sosyal destek programını devreye almayı planlıyor. “Vatandaşlık maaşı” olarak anılan bu model, belirli gelir düzeyinin altında yaşayan hanelere düzenli nakdi yardım sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması öngörülüyor. Hazırlık sürecinin ardından uygulamanın yeni yılda fiilen başlaması hedefleniyor.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adıyla hayata geçirilecek program, önce sınırlı sayıda ilde test edilecek. Pilot il seçiminin, ekonomik göstergelerin en zayıf olduğu bölgeler, depremden etkilenen yerler ve büyük şehirlerde yoksulluğun yoğunlaştığı ilçeler dikkate alınarak yapılması bekleniyor.

Yeni sistemde haneler için bir gelir eşiği oluşturulacak. Bu sınır yoksulluk ölçütleri veya asgari ücret üzerinden yıllık olarak belirlenecek. Geliri belirlenen seviyenin altında kalan ailelere, mevcut kazançları ile asgari geçim tutarı arasındaki fark kadar ödeme yapılacak. Örneğin eşik 20 bin lira olarak tespit edilirse ve bir hanenin geliri 16 bin liraysa, devlet tarafından her ay 4 bin lira destek sağlanacak.