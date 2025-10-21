Vedat Aşçı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın sabah saatlerinde İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu gelişmenin ardından Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da ifade vermek üzere adliye gitti. Şimdi vatandaşlar Aşçı hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Vedat Aşçı kimdir?

Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun’da dünyaya geldi. 1978’de eğitimine devam etmek için Almanya’ya giden Aşçı, burada iş dünyasına adım attı. 1980 yılında kurduğu Ascı GmbH ile dünyanın farklı ülkelerinde tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik sanayi tipi konfeksiyon makinelerinin pazarlamasını gerçekleştirdi.

Türkiye’deki girişimlerine 1983’te kurduğu Astaş şirketiyle başlayan Aşçı, gayrimenkul sektörüne geçişini ise 2004 yılında Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi projeleriyle yaptı. Bu adım, Astaş Holding’in lüks konut ve otel yatırımlarındaki yükselişinin başlangıcı oldu.

2008’de Bellevue Residences Managed by Kempinski projesini tamamlayan şirket, 2012’nin Aralık ayında Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini hizmete açarak uluslararası markalarla iş birliğini sürdürdü.

Yaklaşık 30 yıldır eğitim alanına da katkı sağlayan Vedat Aşçı, toplumsal sorumluluğu ön planda tutan iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi, Astaş Holding’in desteğiyle bölgesinde kurulan ilk turizm fakültesi olma özelliğini taşıyor.