Vedat Milor 'Kent Lokantası'nda: Bu fiyatlar gerçek mi?

Türkiye'nin en ünlü gastronomi yazarlarından Vedat Milor, deneyimlediği mutfakları YouTube kanalında paylaşıyor. Bu hafta Üsküdar'daki Kent Lokantasını ziyaret eden Milor o anların videosunu da yayımladı.

Tabldotun 40 lira olduğu lokantayı çok beğenen Milor, bu fiyatlara evde karın doyurmanın bile zor olduğunu söyledi.

Mercimek çorbası, makarna, patatesli et yemeği ve tavuk göğsü tatlısı deneyen ünlü gastronomi yazarı servis edilen tüm yemekleri de beğendi.

Kent Lokantası'na geleceğinden kimsenin haberi olmadığını belirten Milor, çalışanların ve lokantanın tertemiz olmasına dikkat çekti

'Keşke sayıları daha da çoğalsa'

Kent lokantalarının çok iyi bir iş yaptığının altını çizen Milor, “Keşke sayıları daha da çoğalsa” dedi.



