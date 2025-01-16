Vedat Milor sağlık sorununu ilk kez açıkladı! Doktoru 'iyileşme' için 1000 yıl dedi!

Türkiye'nin sayılı gurmelerinden Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk olarak yaşadığı sağlık problemini ilk kez açıkladı.

Çağlayan, program sırasında Milor'a "Ellerinizin titremesi parkinson mu?" diye sorarken, Milor yıllar önce konulan tanıdan bahsetti.

Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını söyledi.

"Nihayetinde his kaybı olmaya başladı, polinöropati denilen olay görüldü. Mesela dizinize vurulduğunda ayağınızın kalkması lazım ama kalkmıyor" diyen Milor, doktorun ağır metal testi yaptırdığını dile getirdi.

Milor şöyle devam etti: "Vücudumda çok yüksek miktarda civa bulundu. Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış. O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor. Civa neden olur, rivayetler muhtelif ancak daha çok mesela midye. İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Ülkemizde bunlardan çok bulunuyor. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi."