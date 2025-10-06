Vedat Milor’dan özel okul ücretlerine Newton’lu, Ronaldo’lu gönderme

Eylül ayında beklentileri aşan enflasyon TÜİK'in verilerine göre yıllık yüzde 33,29, aylık yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken, en yüksek artış yüzde 66,1 ile eğitim harcamalarında görülmüştü.

Kırtasiye ürünlerinin pahalılığı ve özel okul ücretlerindeki artış enflasyonu yukarı çekerken, velileri de isyan ettirdi. Ünlü gurme Vedat Milor da özel okul ücretlerini espirili bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından oğlunun özel okula başladığını duyuran Milor, okul ücretine göre derslere alanında bilime ve tarihe yön veren isimlerin girmesi gerektiğini belirtti. Beslenme dersi için ise kendisini işaret etti.

"Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu"

Milör, dikkat çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:

Matematik : Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya : Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare

Tarih : Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık : Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak : Socrates

Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca : Goethe

Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"

♡