Vedat Milor’dan özel okul ücretlerine Newton’lu, Ronaldo’lu gönderme
Eylülde yüzde 66’yı aşan eğitim enflasyonu dikkat çekerken, ünlü gurme Vedat Milor da özel okul ücretlerini ti’ye aldı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor, özel okula ödediği ücret karşılığında oğlunun derslerine “Newton, Darwin, Shakespeare, Ronaldo ve Bach gibi isimlerin girmesini beklediklerini” yazdı.
Eylül ayında beklentileri aşan enflasyon TÜİK'in verilerine göre yıllık yüzde 33,29, aylık yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken, en yüksek artış yüzde 66,1 ile eğitim harcamalarında görülmüştü.
Kırtasiye ürünlerinin pahalılığı ve özel okul ücretlerindeki artış enflasyonu yukarı çekerken, velileri de isyan ettirdi. Ünlü gurme Vedat Milor da özel okul ücretlerini espirili bir dille eleştirdi.
Sosyal medya hesabından oğlunun özel okula başladığını duyuran Milor, okul ücretine göre derslere alanında bilime ve tarihe yön veren isimlerin girmesi gerektiğini belirtti. Beslenme dersi için ise kendisini işaret etti.
"Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu"
Milör, dikkat çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:
Matematik : Cahit Arf
Fizik: Isaac Newton
Kimya : Marie Curie
Biyoloji: Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare
Tarih : Heredot
Coğrafya: İbn-i Haldun
Felsefe Mantık : Immanuel Kant
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak : Socrates
Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo
Müzik: Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca : Goethe
Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor
Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"
