Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belli oldu: Yurt içinde 1125 TL

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Vekaletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."