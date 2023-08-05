Veliefendi Hipodromu önünde araçlar yandı; kundaklama şüphesi var
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Veliefendi Hipodromu'nun bulunduğu caddede park halindeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, Ekrem Kurt Bulvarı'ndaki hipodromun önünde park halinde olan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 araca daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.