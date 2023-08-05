Veliefendi Hipodromu önünde araçlar yandı; kundaklama şüphesi var

Alınan bilgiye göre, Ekrem Kurt Bulvarı'ndaki hipodromun önünde park halinde olan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.