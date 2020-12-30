Venezuela, 10 milyon doz Sputnik V aşısı anlaşması imzaladı

Venezuela, Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısından 10 milyon doz alacak. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, aşının ilk sevkiyatının 2021'in başında ülkeye ulaşacağını belirterek, "Venezuela'da ikamet eden herkes milliyeti ne olursa olsun istisnasız aşılanacak. Moskova ile daha fazla tıbbı malzemelere erişim için bir anlaşma daha imzaladık. Teşekkürler Başkan Putin!" ifadesini kullandı.

Sağlık durumu hassas olanlara aşıda öncelik verileceğini vurgulayan Maduro, "Ülkede 90 gün içinde 10 milyon Venezuelalının ücretsiz olarak aşılanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Aşı anlaşması Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Sergey Melik-Bağdararov arasında imzalandı.