Venezuela depremi sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj: Dostlarımızın yanındayız

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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen ve başkent Karakas ile kuzey eyaletlerde korkunç bir yıkıma yol açan iki şiddetli depremin ardından ölü sayısı giderek artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'ya yardım göndereceklerini duyururken, çok sayıda uluslararası kuruluş da harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Venezuelalıların yanında olduklarını duyurdu.

"Venezuelalı dostlarımızın yanındayız"

Felaket nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti olarak desteğe hazır olduklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."