Venezuela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Türkiye, ABD'nin Venezuela Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Maduro'ya açık destek vermişti.
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Kaynak: AA