Vergi eleştirisi: 1 araba kendinize, 2 araba devlete, 1 araba da bankaya alıyorsunuz

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, elektrikli ve hibrit teknolojili araçlar başta olmak üzere, sıfır araçlarda uygulanan yüksek vergi oranlarını Meclis gündemine taşıdı.

Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, otomobil vergilerinde dünyada ilk sırada yer alıyor. 100 bin liraya ithal edilen bir aracın fiyatı, vergiler ve bankadan çekilen kredi faizi dikkate alındığında 400 bin lirayı geçiyor. Yani 1 araba kendinize, 2 araba devlete, 1 araba da bankaya alıyorsunuz. İnsanlarımızın sırtından bu yük alınmalı ve tüm araçlarda uygulanan yüksek vergiden vazgeçilmelidir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosil yakıtlı araç kullanımı oldukça yüksektir. Büyük oranda fosil yakıtlı araçların neden olduğu sera gazı emisyon oranındaki yükseklik, günümüz itibari ile yüzde 26 seviyesine ulaşmıştır. Yükselen sera gazının insan sağlığına, ekolojik sisteme ve küresel iklime vermiş olduğu zararlar da katlanarak artmaktadır. Hal böyleyken ülkeler fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan etkileri azaltmak adına; fosil yakıtlı araçlardan, elektrikli veya hibrit teknolojili araçlara yönelmekte ve teşvik etmektedirler. Özellikle AB ülkeleri yenilenebilir enerji ve iklim politikaları doğrultusunda, henüz yeterli olmasa da bu konuda ciddi bütçeler ayırmakta ve yatırımlar yapmaktadırlar.

Fosil yakıtlar için yabancı ülkelere yıllardır ödenen ve ödenmeye devam eden ücretler ve araçların bakım onarım maliyetlerinin yüksekliği hesaba katıldığında; elektrikli ve hibrit teknolojili araçların kullanımının teşviki, ülkemizin ekonomik kaynaklarını korumak ve sağlıklı iklim koşullarını yaratmak adına gerekmektedir.”

Hakverdi, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

"Elektrikli ve hibrit teknolojili araçların kullanılmasını teşvik etmek için uygulanan ÖTV oranında indirim yapılması yönünde bir çalışma var mıdır? Elektrikli ve hibrit teknolojili araçların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, bu teknolojiye sahip araçlarda MTV’de indirim yapılması yönünde bir çalışma var mıdır? Fosil yakıtlı araçların doğaya vermiş olduğu zararın etkilerini araştırmak ve azaltmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında koordineli bir çalışma bulunmakta mıdır?"