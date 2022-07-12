Vergi müfettişleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi

ANKARA(DÜNYA)

Kurulun, ilk günden bu yana her geçen yıl performansını ve verimliliğini artırdığı kaydedilen açıklamada, terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesi, piyasayı manipüle edenlere gerçekleştirilen dev operasyonlar, stokçuluğa ve suni fiyat artışlarına yönelik piyasa denetimleri ve vergi kaçakçılığı ile mücadele gibi bir çok konuda etkin çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Gelişmiş ekonomilerin ve ileri demokrasilerin ortak özelliklerinden birisinin tabana yayılmış vergi bilinci olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı “Bunu tamamlayan etkin bir vergi denetimi de önemlidir. VDK teşekkülü ile ülkemiz bu yolda önemli bir adım atmıştır. Etkin bir vergi denetiminin sağlanması için gerekli olan bir diğer önemli adım ise Vergi Müfettişlerinin mali ve sosyal haklarının geliştirilmesidir”