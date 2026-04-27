Vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 11 kişiye gözaltı
İstanbul'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Dijital materyallerin incelenmesiyle bazı müfettişlerin firma sahipleriyle bağlantı kurarak cezai yaptırımların uygulanmaması karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "vergi denetim kurulu suç örgütü" soruşturması çerçevesinde elde edilen dijital veriler detaylı şekilde analiz edildi. İncelemeler sonucunda bazı vergi müfettişlerinin rüşvet eylemlerine karıştığı tespit edildi.
Firma sahipleriyle bağlantı iddiası
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, firma sahipleriyle temas kurarak cezai işlem uygulanmaması karşılığında maddi menfaat sağladıkları belirlendi. Bu kapsamda rüşvet alışverişine yönelik bulguların dosyaya girdiği öğrenildi.
Yürütülen çalışmaların ardından İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.