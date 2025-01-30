Vergi mükellefleri dikkat! UTTS’ye kayıt için son 2 gün... Özel usulsüzlük cezası uygulanacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) kayıt süreci 31 Ocak 2025 tarihinde sona eriyor. Mükelleflerin mağduriyet yaşamaması için utts.gov.tr adresinden Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı oluşturması ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

UTTS’ye kayıt olmayanlar cezai yaptırımlarla karşılaşabilir

UTTS’ye kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri için 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca, akaryakıt alımlarında UTTS’ye kayıtlı olmayan fişler gider olarak gösterilemeyecek ve vergi indiriminden faydalanılamayacak.

Akaryakıt istasyonları da Taşıt Tanıma Okuyucu ve donanım kurulumlarını zamanında yapmadıkları takdirde her ihlal başına 280 bin TL’ye varan özel usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

31 Ocak’a kadar kayıt yaptıranlar montaj işlemlerini 30 Nisan’a kadar tamamlayabilecek

Sisteme zamanında kayıt yaptıran taşıt sahipleri için 30 Nisan 2025’e kadar montaj işlemlerini tamamlama hakkı tanınacak. Bu tarihe kadar montaj sürecini tamamlamayanlar, akaryakıt alımlarında vergi avantajından yararlanamayacak.

Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu geçti

GİB’in verilerine göre, UTTS kapsamında şu ana kadar 2 milyondan fazla taşıt kayıt altına alındı. Aynı zamanda yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu da sisteme dahil olmak için gerekli donanım siparişlerini tamamladı.

UTTS’ye geçiş süreci hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru işlemlerini tamamlamak için utts.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.