Vergi ve SGK borcu için hesabın tamamına bloke tepkisi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle bankalar tarafından mükelleflerin hesaplarındaki tüm paraya bloke konulmasına tepki gösterdi. Şahin, borç miktarıyla sınırlı olması gereken blokelerin, bankaların uygulamaları nedeniyle ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

Vergi daireleri ve SGK’nın, bütçe alacakları kapsamında Bankalar Birliği’ne yazı göndererek mükelleflerin hesaplarında borç tutarı kadar para varsa bu tutarın bloke edilmesini ve ilgili kurumun hesabına aktarılmasını talep ettiğini anlatan Şahin, uygulamanın bu şekilde işlemediğini ifade etti. Şahin, “Örneğin bir mükellefin SGK’ya 30 bin TL borcu varsa ve hesabında bu tutar mevcutsa, sadece bu miktarın bloke edilmesi gerekirken, bankalar hesabın tamamına bloke koyuyor. Borç tutarı ne vergi dairesine ne de SGK’ya aktarılıyor” dedi.

Şahin, kendilerine ulaşan şikâyetlerde bloke edilen meblağların çok yüksek olduğunu belirterek, bankaların bu durumu suistimal ettiğini savundu. “20 bin TL borç için 7 milyon TL’lik, 30 bin TL borç için 20 milyon TL’lik hesaplara bloke konulduğunu öğrendik. Hesabın tamamına bloke konulması, mükellefin parasını kullanamamasına ve ciddi mağduriyetlere yol açıyor” diye konuştu.

Vadeli mevduat hesaplarının dahi bozdurularak bloke altına alındığını dile getiren Şahin, bankaların borç tutarını kesip kalan meblağı mükellefin kullanımına sunmadığını söyledi. Şahin, “Hesabın tamamına bloke koyarak buradan menfaat temin ediliyor. Vatandaş durumu fark ettikten sonra borcunu gidip kendisi ödüyor ve Bankalar Birliği’ne yazı yazmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümünün son derece basit olduğunu vurgulayan Şahin, Bankalar Birliği’nin tüm bankaları uyarması gerektiğini belirtti. Şahin, “Sadece borç tutarı kadar meblağın bloke edilip ilgili kurumun hesabına aktarılması sağlanmalı. Böylece ne vatandaş mağdur olur ne de vergi dairesi ya da SGK alacağını beklemek zorunda kalır. Yetkililerden bu mağduriyetin sona erdirilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.