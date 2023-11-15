Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.

Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Başvuru şartları neler?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

T.C vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek.



Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.