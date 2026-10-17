Verona Avrasya Ekonomik Forumu İstanbul’da

Forumda küresel ekonomi­deki dönüşüm, uluslararası güç dengeleri, enerji, yeniden sana­yileşme, yapay zekâ, finans siste­mi ve lojistik koridorları ele alı­nacak. Türkiye’nin dünya ekono­misindeki rolü ve Doğu ile Batı arasındaki stratejik konumu da özel bir oturumda değerlendirile­cek. Ayrıca eğitim, bilimsel araş­tırmalar ve Avrasya’da kültürler arası işbirliği gündemde olacak.

Forum Düzenleme Komitesi Baş­kanı Profesör Antonio Falico, kü­resel ekonomik dengelerin değiş­tiği dönemde ülkeler, kurumlar ve iş dünyası arasında diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dik­kat çekti. Etkinlik kapsamında 21 Ekim’de Atatürk Kültür Merke­zi’nde İstanbul Senfoni Orkestra­sı, tenor Vittorio Grigolo ve sop­rano Mariya Kokareva’nın katılı­mıyla konser düzenlenecek.