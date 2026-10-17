Verona Avrasya Ekonomik Forumu İstanbul’da
XIX. Verona Avrasya Ekonomik Forumu, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek. MÜSİAD ve İbn Haldun Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenecek foruma 30’dan fazla ülkeden devlet temsilcileri, iş dünyası yöneticileri, diplomatlar ve uzmanların katılması bekleniyor.
Forumda küresel ekonomideki dönüşüm, uluslararası güç dengeleri, enerji, yeniden sanayileşme, yapay zekâ, finans sistemi ve lojistik koridorları ele alınacak. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki rolü ve Doğu ile Batı arasındaki stratejik konumu da özel bir oturumda değerlendirilecek. Ayrıca eğitim, bilimsel araştırmalar ve Avrasya’da kültürler arası işbirliği gündemde olacak.
Forum Düzenleme Komitesi Başkanı Profesör Antonio Falico, küresel ekonomik dengelerin değiştiği dönemde ülkeler, kurumlar ve iş dünyası arasında diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında 21 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbul Senfoni Orkestrası, tenor Vittorio Grigolo ve soprano Mariya Kokareva’nın katılımıyla konser düzenlenecek.