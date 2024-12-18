Veterinerlerin kullandığı tıbbi ürünlere ve ilaçlı yemlere yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için kullanılan antimikrobiyaller veya antimikrobiyal madde gruplarını belirleyerek, bunların hayvanlarda kullanımını yasakladı.

Tebliğle Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin konuya ilişkin mevzuatına uyum kapsamında yapılan düzenlemeye göre, söz konusu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları da reddedilecek veya ruhsatlandırılmış olanlar iptal edilecek. Tebliğ, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.