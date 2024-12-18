Veterinerlerin kullandığı tıbbi ürünlere ve ilaçlı yemlere yeni düzenleme
İnsanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bazı antimikrobiyaller veya antimikrobiyal madde gruplarının hayvanlarda kullanımını Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasakladı. İki ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları reddedilecek, ruhsatlandırılmış olanlar ise iptal edilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için kullanılan antimikrobiyaller veya antimikrobiyal madde gruplarını belirleyerek, bunların hayvanlarda kullanımını yasakladı.
Tebliğle Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin konuya ilişkin mevzuatına uyum kapsamında yapılan düzenlemeye göre, söz konusu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları da reddedilecek veya ruhsatlandırılmış olanlar iptal edilecek. Tebliğ, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.