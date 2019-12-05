Vetolu termik santral kanunu Meclis’ten geçti
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.
ANKARA(DÜNYA) Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek Meclise gönderilen termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. madde Dijital Hizmet Vergisine ilişkin kanundan çıkarılarak Meclis'te yeniden oylandı. Kanun, Meclis’teki oylamanın ardından yeniden Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu.
Vetolu 50. madde termik santrallere filtre takılmasını Haziran 2022 tarihine kadar erteliyordu. Söz konusu maddenin kanundan çıkarılması ile birlikte 13 termik santralde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren çevre mevzuatı uygulanarak, yapılan denetimler sonrası para ya da kapatma cezası uygulanabilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, söz konusu santrallerin kapatılması halinde arz güvenliği açısından bir sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı.