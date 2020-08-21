Veysel Ünverdi kimdir?
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Veysel Ünverdi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından görevini İmdat Ersoy'a devretti. Peki Veysel Ünverdi kimdir?
Bugünkü Resmi Gazete'nin Atama Kararı bölümünde yayımlanan karar ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü görevine İmdat Ersoy getirilirken, Veysel Ünverdi görevden alındı.
Atama kararında, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Veysel Ünverdi görevden alınmış ve bu suretle boşalan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Veysel Ünverdi kimdir?
Veysel Ünverdi, 3 Ocak 2020 tarihli 30997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.
Prof. Dr. Veysel Ünverdi, ROKETSAN yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunuyor.