VFS'den vize başvurularına ilişkin açıklama: IP kısıtlaması getirdik

Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar, son dönemde giderek artan vize başvuru reddi ve vize onay sürecinin uzamasından şikayetçi. Özellikle Schengen vizelerindeki başvuru reddi artarken, Uluslararası seyahat için gerekli vize işlemlerini yürüten VFS Global'den yeni bir açıklama geldi.

VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, "Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan, ön vize başvuru merkeziyiz" dedi.

"IP sınırlaması getirdik"

VPN kullanılsa bile Türkiye'deki randevuları almaya çalıştıklarını belirten Aslantürk, "IP sınırlaması getirdik. Türkiye'de online başvuru açılmasıyla ilgili bir saat bilgisi veremiyoruz. Bu bizim inisiyatifimizde değil, talimat doğrultusunda çalışıyoruz. Sadece Polonya'da başvuru saatleri yazıyor" dedi.

Vİze başvrularında bot sorunu

Vize başvuru sürecinde yaşanan bot sorununa da değinen Aslantürk, hem yurt dışında hem Türkiye'de bu konuda çalışan ekipleri olduğunu belirterek, "Bot kullananları gördüğümüzde hemen müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Schengen'de e-Vize

e-Vize konusuna da değinen Aslantürk, "e-Vize ile ilgili Schengen ve konsolosluk kendi arasında görüşür. Biz bu konuda henüz hiç görüşme yapmadık." dedi.