VGM 2026 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama var mı?

VGM burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuru büyük önem taşıyor. Kurumun resmi sitesi sık sık kontrol edilirken dillerden düşmeyen soru "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.