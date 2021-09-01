VGM burs başvuru tarihleri bekleniyor! Kimler VGM bursu alabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvuruları öğrenciler tarafından bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve öğrencilerin kayıt tarihini beklemeye başlamasının ardından en çok araştırılan konulardan biri burslar oldu. En çok bilinen ve başvuruların en yoğun olduğu burslar ise KYK bursu ve VGM bursu oluyor. Eylül ayının başında başlayacak kayıt sürecinde VGM bursu başvurusu için bekleyen öğrenciler konuya dair araştırmalarına devam ediyor.

VGM burs başvuruları başladı mı?

VGM burs başvuruları henüz başlamadı ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt sürecinin sonrasında akademik takvimin başlayacak olması nedeniyle VGM burs başvurularının da başlaması bekleniyor. Bu konuda açıklamanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılması bekleniyor.

VGM bursu ne kadar?

Bu yıl burs miktarı konusunda bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmıştı.

Bu kapsamdaki öğrenciler VGM bursu alamayacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.