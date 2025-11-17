VGM burs sonuç tarih duyurusu geldi mi? 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuç sonuçlarına büyük bir ilgi söz konusu... Yeni haftanın ilk gününde herhangi bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Kurumun resmi sitesi ve sosyal medya hesabı sürekli olarak kontrol ediliyor. Bugün özellikle "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.