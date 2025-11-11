VGM burs sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. Başvuruların üzerinden 11 gün geçerken geçen yılki süreç ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Öğrenciler sonuçları ivedilikle beklerken "2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.