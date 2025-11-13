VGM burs sonuç tarihi duyuruldu mu? 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuç tarihi yüz binlerin gündeminde... KYK burs sonuçlarının ilanı ile birlikte VGM burs sonuç tarihi araması hızlandı. Öğrenciler bir an evvel müjdeli habere ulaşmak isterken "2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu katlanarak artıyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.