VGM burs sonuç tarihi paylaşıldı mı? Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. 2025-2026 eğitim döneminde burs almayı hedefleyen binlerce öğrenci resmi açıklamayı bekliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü henüz sonuçlarla ilgili bir duyuru yapmadı. Şimdi süreç ile ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışanlar "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.