VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! Burs sonuç sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları için haftalardır heyecanı bir bekleyiş söz konusuydu. Kurumu resmi sitesi yoğun şekilde takip ediliyordu. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü sabırsız bekleyişe son verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan Yüksek Öğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve başvuru sonuçları 18 Kasım 2025 tarihi itibariyle sorguya açılmıştır.

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine devam edilmekte olup sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmektedir. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Genel Müdürlüğümüzce kişilerin cep telefonlarından WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçilmemekte ve hiçbir belge, hesap açılması ya da hesap numarasına para gönderilmesi istenilmemektedir" denildi.