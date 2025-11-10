VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün sonuçlar açıklanır mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde bu soru yer alıyor. Tarihlerin paylaşılmaması nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Bugün pazartesi olması nedeniyle duyuru olup olmadığı merak ediliyor. İşte son durum...

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.