VGM burs sonuçları tarihi belli oldu mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler heyecanla bekliyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak sonuçlara dair beklenti artıyor. Öğrenciler "VGM burs sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.