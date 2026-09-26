VGM bursunda başvuru tarihi belli oldu

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı burs takvimi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim 2026'da başlayacak.

Başvurular iki hafta boyunca devam edecek. VGM'nin açıkladığı takvime göre öğrenciler ve veliler başvuru işlemlerini 20 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Ortaöğrenim eğitim yardımında mevcut aylık ödeme tutarı ise 1.750 TL.

Başvurular 6 Ekim saat 10.00'da başlayacak

VGM'nin 2026-2027 eğitim yılı için açıkladığı takvime göre ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim Salı günü saat 10.00'da açılacak.

Başvuru süresi 20 Ekim Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

Böylece öğrenciler ve veliler başvuru işlemlerini tamamlamak için yaklaşık iki haftalık süreye sahip olacak.

Geçen eğitim yılında ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Yeni dönemde başvuru başlangıcı beş gün ileriye kayarken bitiş tarihi de 20 Ekim olarak belirlendi.

Aylık destek 1.750 TL

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mevcut uygulamasına göre ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak ödeniyor.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı bir eğitim döneminde 9 ay boyunca, ekim-haziran döneminde veriliyor.

Mevcut aylık tutarın değişmemesi halinde 9 aylık eğitim döneminde öğrenci başına toplam ödeme 15 bin 750 TL'ye ulaşıyor.

Ödemeler öğrencinin okulunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Kimler yararlanabilir?

VGM ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsıyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin bilgileri kontrol ediliyor ve başvurular VGM'nin değerlendirme kriterlerine göre inceleniyor.

Burs bağlanacak öğrencilerin belirlenmesinde başvuru bilgilerinin doğruluğu ve ilgili mevzuatta yer alan değerlendirme koşulları dikkate alınıyor.

Başvuru yapmak, öğrencinin otomatik olarak eğitim yardımı almaya hak kazandığı anlamına gelmiyor.

Kimler başvurudan yararlanamıyor?

VGM'nin açıkladığı şartlara göre bazı öğrenci grupları ortaöğrenim eğitim yardımından yararlanamıyor.

Özel okulda okuyan öğrenciler ile açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim gören öğrenciler kapsam dışında bulunuyor.

Ailesinde VGM eğitim yardımı alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler ile kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler için de aynı kısıtlama geçerli.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

VGM, başvuruların bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtiyor. Ancak mobil cihazlarda işletim sistemi kaynaklı sorunlar yaşanabildiği için başvurunun masaüstü veya dizüstü bilgisayar üzerinden yapılması öneriliyor.

Kurum ayrıca burs dönemlerinde ortaya çıkan sahte başvuru sayfalarına karşı öğrencileri ve velileri uyarıyor.

VGM, WhatsApp üzerinden öğrencilere ulaşmadığını, başvuru amacıyla para gönderilmesini istemediğini ve burs işlemlerinin yalnızca kurumun resmi kanallarından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Üniversite bursu için tarih henüz belli değil

Ortaöğrenim burs takvimi kesinleşmesine rağmen üniversite öğrencilerinin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

VGM, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burs başvuru takvimini 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleyecek.

Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerinin burs başvuru tarihleri de henüz kesinleşmedi.

VGM'nin mevcut uygulamasında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4.000 TL burs veriliyor ve ödeme bir eğitim döneminde 8 ay sürüyor.