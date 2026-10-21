VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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VGM ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim'de başladı, 20 Ekim'de sona erdi. On binler başvuru yaparken bugün sonuç tarihi araması yapılıyor. Hem öğrenciler hem de veliler "VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları için bir tarih belirtilmedi.

Geçen yıl başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında alınmış sonuçlar 31 Ekim'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 5 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.