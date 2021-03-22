VGM personel alımı başvuruları İŞKUR'da sürüyor

VGM personel alımı ilanları İŞKUR'da yayımlandı. Yayımlanan ilanlar ile VGM personel alımı yapılacak ve bu kapsamda 81 sözleşmeli güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi kurumun bünyesinde istihdam edilecek.

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 56'sı erkek, 25'i kadın olacak bu personeller İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilecek. VGM personel alımı başvuruları sürecinde lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan alma şartı aranacak. Ayrıca başvuracak adayların en az 2 yıllık üniversite mezunu olması ve 30 yaşını aşmamış olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı yerine getirilecek.

Başvuru yapacak erkek adayların 175 santim, kadınların ise 165 santimden kısa olmaması gerekecek.

Başvurular, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla da sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacak.