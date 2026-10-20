VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte başlangıç tarihi...

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VGM yükseköğrenim burs başvuruları için gün sayılıyor. Adayların heyecanı gitgide artarken tarihleri henüz bilmeyenler araştırma içerisinde... Tekrar eden soru "VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor. İşte tarihler...

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor?

VGM burs başvuruları 22 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak ve 31 Ekim 2026 saat 23:59'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını www.vgm.gov üzerinden elektronik ortamda yapacak.