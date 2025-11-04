Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl ekim ayında üniversite öğrencilerinden burs başvurusu alıyor. Bu yıl da son başvurular 31 Ekim'de son buldu. İşlemler biter bitmez sonuç tarihi aramaları sıklaştı. Adaylar, "VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları için net tarih verilmedi. VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.