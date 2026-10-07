2026 VGM yükseköğrenim bursu için bekleyiş başlıyor. Üniversite öğrencileri bir yandan KYK burs başvurularını beklerken bir yandan da VGM burslarını bekliyor. Binlerce kişi sık sık "VGM yükseköğrenim bursu ne zaman, hangi tarihte başlayacak" diye soruyor.

VGM yükseköğrenim bursu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2026-2027 eğitim yılı başvuru tarihleri henüz kesinleşmemiştir" denildi.

Geçen yıl ön lisans, lisans burs başvuruları 21 Ekim'de başlamıştı.