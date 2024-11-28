Villaları için 80 ağaç kestirdiği iddia edilen Suavi'den ilk açıklama geldi

Ünlü sanatçı Suavi’nin Bodrum Yakakent'te kendi villaları için onlarca ağacı kestiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün de inceleme başlattığı öğrenildi.

80'den fazla ağaç kesildi

Muğla Akbelen'deki maden arazisi için ormanın katledilmesine karşı çıkan ünlü sanatçının bu hamlesi sosyal medyada da büyük tepki çekerken, 80 ağacın kesildiği alanın bir yıl içerisinde şantiyeye çevrildiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre kesilen ağaçlar arasında endemik türler de olduğu iddia edilirken, araziye bitişik 100 metrekarelik park alanında da ağaçların kesildiği ortaya çıktı.

Suavi'den iddialara yönelik ilk açıklama

Ünlü sanatçı ise 'imar affı bekleyen rant çeteleri' tarafından hakkında karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, iddiaları yalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suavi, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yeni bir “karalama” kampanyası başlatıldı.

Kaçak yapılardan “imar affı” beklentisiyle rant elde etmeye çalışan bir avuç menfaat çetesi de dahil, bu yalan ve düzmece haberlere yarın avukat dostlarımın da aracılığı ile gerekli yanıtlar verilecektir."