Vilnius öncesi kritik Türkiye-İsveç zirvesi

Emre ERGÜL

NATO, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta toplanıyor. Tarihi NATO zirvesinin ana gündemi İsveç’in ittifaka üye olması… 29 NATO üyesinin “Tamam” dediği İsveç’in üyeliğine, sadece Kuzey Avrupa ülkesini “başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine kucak açmakla” suçlayan Türkiye ve Macaristan karşı çıkıyor.

Macaristan, geçtiğimiz hafta “Ankara’nın alacağı kararı uygulayacağız” yönünde bir açıklama yapınca, dünyanın üç ayrı noktasında kritik toplantılar düzenlendi. İlk görüşme, 5 Temmuz’da Washington D.C.’deydi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, “İsveç, NATO üyesi olacak” mesajı verdi. İsveç Başbakanı da “(Bu işleri) Hiçbir ülke, ABD kadar bilemez” diyerek Ankara’ya üstü kapalı mesaj gönderdi.

İkinci zirve, 6 Temmuz’da Belçika’nın başkenti Brüksel’deydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla biraraya geldi.

İsveç tarafı, “Türkiye’nin talep ettiği terör yasası haziranda yürürlüğe girdi” diyerek, bir PKK’lının 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekti. Ankara ise İsveç’teki PKK’lı ve FETÖ’cülerin iadesini hatırlatıp; ülkedeki Kuran yakma olaylarına da önlem alınmasını istedi. Üçüncü kritik görüşme ise 8 Temmuz’da İstanbul Vahdettin Köşkü’nde oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında “Şüphesiz Ukrayna, NATO’ya üyeliği hak ediyor” diyerek, Vilnuis zirvesi öncesi yeni bir ülkenin üyeliğini karşı gündem yaptı.

Tüm bu süreçte, bir kişi çok ter döktü. O da tüm taraflarla ayrı ayrı görüşen ve özellikle bu akşama dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’di: “Pazartesi akşamı ben, Erdoğan ve Kristersson, Vilnuis’ta NATO zirvesi öncesi biraraya geleceğiz. Bu görüşmede taraflar arasında tespit ettiğimiz boşluğu kapatacağız."

“Şüphesiz Ukrayna, NATO’ya üyeliği hak ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 8 Temmuz’da İstanbul'da görüştü. “Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen ağustosta Lviv’de gerçekleştirmiştik” diyen Erdoğan ekledi: “Şüphesiz Ukrayna NATO’ya üyeliği hak ediyor. Israrla savunduğum bir hususu tekrar vurgulayayım. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına geri dönülmesi en samimi arzumuzdur.”

“Teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güveniriz?”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

-“İttifakın açık kapı politikasını destekliyoruz. Temel değerlere sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız.”

-“Finlandiya’nın üyeliğine onay vererek, ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama terörizmle mücadalede gerekli tedbirleri almayanlara tepkimizi göstermekten çekinmedik.”

-“Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafa koyamayanlar ittifaka nasıl katkı yapabilir?”

- “Salı günü Vilnius’ta yapılacak Liderler Zirvesi’nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz.”

Ankara ile Kiev arasında stratejik endüstrilerde işbirliği

TürkiyeileUkraynaarasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı. Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı. Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler ve motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Rusya: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Ülkesine dönen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bir süredir Türkiye’de bulunan Azov Taburu’na mensup 5 askerin de Ukrayna’ya döndüğünü açıkladı. Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye’de bulunuyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya dönmesinden Türkiye’yi sorumlu tutarak, “Türkiye, anlaşmaları ihlal etti” ifadesini kullandı: “Esir takası şartlarına göre, komutanlar savaşın sonuna kadar Türkiye’de kalacaktı. Türkiye, komutanların serbest bırakılacağını Rusya’ya bildirmedi.”