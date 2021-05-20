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Viranşehir Savcısı Akbulut, görevden uzaklaştırıldı

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, HSK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, COVID-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.