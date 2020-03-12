Virüse karşı iş yerinde alınabilecek önlemler

12 Mart 2020

Cankurt OSGB Bölge Müdürü, İş Güvenliği Uzmanı Esra Dayıoğlu, toplumsal etkileri yanında büyük ölçekli ekonomik etkileri de bulunan koronavirüse karşı işletmelerin de alması gereken iş güvenliği önlemleri bulunduğunu belirterek, “İşverenler çalışanların ruh ve beden sağlığını korumakla mükelleftir” dedi.

Özellikle İran, Çin, İtalya gibi koronavirüsün yoğun etkilediği bölgelere seyahatte bulunan çalışanların seyahat dönüşlerinde 14 gün süreyle evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağına dikkat çeken Dayıoğlu, virüs nedeniyle çalışanların iş yerinde ve işveren tarafından görevlendirildiği seyahatlerde meydana gelen hastalıkların iş kazası sayılacağını belirtti. Dayıoğlu, iş yerlerinde yapılacak bilgilendirme toplantılarının ve büyük önem taşıdığını da vurguladı ve alınacak tedbirlerle virüsün yayılmasının önlenebileceğini kaydetti.

İŞ YERLERİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sık kullanılan ve temas edilen yüzeyler hijyenik hale getirilmeli, genel temizlik artırılmalı. (Masalar, telefonlar, klavyeler kapı kolları, musluk başlıkları, tırabzanlar, tutamaklar vb. sık sık temizlenmeli).

Dezenfektan antiseptik el solüsyonu bulundurulmalı, hali hazırda varsa sayıları arttırılmalı, sürekli dolu tutulmalı veya aynı işlevi gören kolonya (minimum %60 alkol içeren) kullanılmalı.

Eller gün içinde sık sık ve en az 20 saniye dikkatle yıkanmalıdır. Tüm çalışanlara hijyenik el yıkama alışkanlığı kazandırmak için afiş ve duyurular hazırlanmalı, hijyenik el yıkama ile ilgili uygulamalı eğitim verilmeli.

Solunum yolu hijyeninin sağlanması için yeterli miktarda tıbbi maske ve kağıt mendil bulundurulmalı ve öksürük, hapşırık, burun akıntısı şikayeti bulunanlarca kullanılması sağlanmalı, kullanılan maske ve mendillerin hijyenik bertarafı için atık kutuları temin edilmeli.

Çalışanlar, alt yükleniciler, tedarikçiler arasında hafif grip, nezle, düşük ateş dahil (37,3 0C dahil) şikayetleri olanların evlerinde istirahat etmeleri ve işlerini evden yapmaları sağlanmalı.

Mümkün olduğunca tokalaşmadan ve öpüşmek gibi yakın temastan kaçınılmalı, Seyahatler ertelenmeli, mümkün olduğunca uçak yolculukları yapılmamalı veya minimum seviyeye indirilmeli.

En az 7-8 saat kesintisiz uyku, dengeli beslenme ve dozunda egzersiz, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Kış mevsiminde eksikliği söz konusu olan D vitamini alınabilir. C vitamini, viral enfeksiyona bağlı şikayetlerde azalma sağlayabilir.

Kişisel koruyucularda nelere dikkat edilmeli



Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ataoğlu, bazı kişisel koruyucu donanımların (KKD) virüsten korunmak için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sağlıklı bir insanı virüsten koruyacak doğru donanımların başında solunum koruyucu maske, vücut koruyucu kıyafet ve tam korumalı gözlüklerin geldiğini anlatan Ataoğlu, söz konusu donanımlar konusunda şu uyarılarda bulundu:



■ Virüsün solunum yollarına ulaşmaması için bariyer olabilecek maske tercihi Avrupa Standartlarına göre EN 149 – FFP2 ve FFP3 olmalıdır. FFP1 veya cerrahi maske diye tanımlanan 2/3 katlı basit maskeler virüse karşı koruma sağlamaz.



■ Virüsün vücuda temasını engellemek için kullanılması gereken tulum mutlaka kimyasal bariyere sahip, üzeri laminasyon kaplı, Avrupa Standartlarına göre en az Tip 5 ve Tip 6 seviyesini sağlayacak, EN 14126 standardında olmalıdır. Kâğıt tulumlar virüse karşı koruma sağlamaz.



■ Virüsün göz yoluyla vücuda intikal etmesini engellemek için mutlaka tam korumalı gözlükler tercih edilmelidir. Gözlük kullanırken Avrupa Standartlarına uyumlu, mutlaka EN 166 standartlarına sahip bir ürün tercih edilmesi önem arz etmektedir.



Ataoğlu, maske ve benzeri koruyucu ürünlerde yaşanan sıkıntıda KKD ithalatını kısıtlayan düzenlemelerin bulunduğunu da söyledi. Bu donanımların lüks tüketim ürünleri değil, ihtiyaç anında insan hayatını kurtaran ve yasalar gereği kullanımı zorunlu olan ürünler olduğuna işaret eden Ataoğlu, “Bu ürünlerin kolay bulunabilmesi, mümkün oldukça fazla çeşidin ülkemizde satışa sunulması ve doğru fiyatlarla tüketiciye ulaşması çok önemlidir” dedi.