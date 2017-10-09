Vize krizi için kim, ne dedi?

09 Ekim 2017

ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya almasının yankıları devam ediyor...

Vize restleşmesi sonrası yapılan ilk değerlendirmeler şöyle:

11:10 - TÜSİAD:

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, son derece talihsiz bir gelişmedir. Türkiye ile ABD, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahiptir. NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke ilişkileri belirleyicidir.

Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.

ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.

Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.

11:00 - Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal:

Swap piyasasında TL pozisyon alan bazı yatırımcıların bir miktar pozisyon ayarlama eğiliminde oldukları görülüyor, jeopolitik endişelerden kaynaklı geçici bir etki olabilir, yakından takip ediyoruz. Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Bankalardaki döviz tevdiat hesapları son dönemdeki en yüksek seviyelerinde.

10- 45 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli:

Piyasalarda şu anda yaşanan dalgalanmalar tamamen PSİKOLOJİK ve SUNİ! Türkiye Gezi'de ve 15 Temmuz'da benzer operasyonları görmüştü. Türkiye Cumhuriyeti devleti'nin orta ve uzun vadede tüm gelişmeleri lehine çözümleyeceğine olan inancı kırmaya yönelik her türlü açıklama ve habere karşı vatandaşlarımızın farkında olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kriz tellalarına prim vermeyiniz!

10:40 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yapacak. Amerikan Büyükelçiliği'nin muhattabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Süreci takip ediyoruz. Biz son derece rasyonel yaklaşıyoruz.

10:20 - TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte:

Sormamız gereken soru BIST’in takasının üçte birine yakını tutan ABD fonlarının nasıl bir politika izleyeceğidir. Hanehalkının Dolar/TL'de 3,64-3,67 arasında bu sene uzun dolar pozisyonlanması var. Yabancılar pozisyon kapayıp, dolar ve euroya dönerken hanehalkının dolarda kritik direnç bandı olarak gördüğüm 3,75-3,78’de satıcı olmasını beklerim.

09:22 - TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan:

"ABD ile gerilim endişe verici, ilişkiler normalleşmeli. Uzun süredir biriken sorunlar artık bir 'sorunlar yumağına' dönüştü. 50 yıldır ABD ile ilişkileri izleyen biri olarak söyleyebilirim ki iki ülke çok az böyle sorun yaşadı. Batı'da son dönemde Türkiye'nin Rusya, İran ve Venezuala temasları sonrasında 'Türkiye eksen mi değiştiriyor?' sorusu var. ABD ve Batı'ya da Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görev düşüyor. Türkiye birkaç terör örgütüyle mücadele ederken müttefiklerini yanında görmek istiyor."

08:55 - Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan

ABD ile vize konusunda yaşanan gelişmeler TL'de sert değer kaybına neden oldu. Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşük kalması da hareketin sert olmasında etkiliydi. Öte yandan bu durum TL'de sadece jeopolitik ve Fed kaynaklı risklerin baskısının olmadığını ortaya koyuyor. ABD ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği piyasa üzerinde belirleyici olacaktır ancak kurda yön yukarı görünüyor.

PİYASALARIN TEPKİSİ

