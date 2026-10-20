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Vize şirketlerine 8 ilde operasyon: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde vize şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Vize şirketlerine 8 ilde operasyon: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı vize şirketlerinin bot yazılımlar kullanarak vize randevularını kısa sürede aldığına ilişkin bulgular elde edildi.

Bu yöntemle vatandaşların normal yollarla vize randevusu almasının zorlaştırıldığı, randevu işlemleri karşılığında ise kişi başına yaklaşık 300-400 euro ek ücret talep edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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