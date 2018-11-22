22 Kasım 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Johannes Hahn ile bir araya geldi.

Görüşmede, mevcut durumda AB tarafından dondurulmuş olan üyelik müzakere süreci ele alındı.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Çavuşoğlu, görüşmelerin çok verimli geçtiğimi söyledi. Çavuşoğlu, "Özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki tarafın yararına. Vize serbestisi için de 72 kriterden 6'sı kaldı" diye konuştu.

Hahn ise, "Yapıcı bir görüşme oldu, gelecekteki işbirliği için önemli. Yakın komşularız, ortak çıkarlarımız söz konusu. Vize ve Gümrük Birliği için bazı ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak vize serbestisi için belli kriterler var" dedi.

"Türkiye Avrupa Birliği'nin aday ülkesidir ve stratejik ortağıdır" diyen Mogherini ise, cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın yakında serbest bırakılmasını umduklarını kaydetti.