Vodafone: OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumda

Şirketten yapılan açıklamada, Vodafone'un afet bölgesinde iletişimin devamlılığını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Afet bölgesinde vatandaşların iletişim ihtiyacını karşılamak üzere tüm kaynaklarını seferber eden şirketin, depremlerden etkilenen 10 ilde 400’ü aşkın saha çalışanıyla hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet bölgesinde ağır hasar gören sahalarından 650’sini tekrar çalışır hale getiren Vodafone’un, OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumda. Ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendiren Vodafone, bölgede elektrik kesintileri sebebiyle şebekeden beslenemeyen baz istasyonlarının çalışabilmesi için toplam 1.057 jeneratörü devreye aldı."

"Tüm kaynakları seferber ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin gerçekleştiği ilk andan itibaren harekete geçtiklerini ve tüm kaynakları seferber ettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bölgede yaklaşık 3,7 milyon müşterimiz var. 10 ilde kule tipi ve bina üstü olmak üzere toplam 3 bin 50 baz istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonların yüzde 25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alıyor. GSM operatörleri olarak herhangi bir afet durumunda temel ihtiyacımız elektrik, yakıt, personel geçiş önceliğidir. Baz istasyonlarımızın çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacı var. Afet bölgesinde de ilk andan itibaren elektrik verilebilen baz istasyonlarımızda hizmet verebiliyoruz.

Mobil baz istasyonlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz

Aynı şekilde, jeneratörlerin yakıt ihtiyacı için de gerekli önlemleri alıyoruz. Jeneratörlere yakıt takviyesi için bölgede 400’ü aşkın arkadaşımız görev yapıyor. Binaların üstünde bulunan baz istasyonlarımızın önemli bir bölümü depremde yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan istasyonlarımızın yokluğunu mobil baz istasyonlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."