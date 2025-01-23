Volkan Akkaş TURYİD Başkan Yardımcısı oldu

Akkol Catering Grubu kurucusu Volkan Akkaş, 2003 yılında kurulan ve bugün 6 milyar doları aşan cirosu ile sektöründe yüzde 26’lık bölümü temsil eden güce sahip TURYİD'nin yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

2025-2027 döneminde TURYİD Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak isim, 6 ülkede 12 marka altında toplam 54 restorana sahip. TURYİD’deki yeni göreviyle ilgili açıklamada bulunan Akkaş, “Gastronomi sektörünün geleceği, sürdürülebilir uygulamalar ve eğitimli iş gücünden geçiyor. Bu kapsamda, komitedeki arkadaşlarımla birlikte yenilikçi projelerle fark yaratmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef: ‘Sürdürülebilirlik’ projeleriyle fark yaratmak

Volkan Akkaş, Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra TURYİD’in 7 farklı çalışma komitesinden biri olan ‘Sürüdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nde Başkanlık görevini üstlendi. Bugüne kadar kendi işletmelerinde bu konuya azami özen gösterdiği bilinen Akkaş, komitedeki arkadaşları ile birlikte gastronominin en önemli sivil toplum kuruluşu olan TURYİD’de ‘sürdürülebilirlik’ kapsamında yer alan çevre ve insan kaynaklarına yönelik bir çok projeyi hayata geçirmek üzere hazır olduklarını belirtti.