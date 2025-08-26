Sanatçı, film yönetmeni Lara Kamhi 19 yıl önce yaşadığı taciz ve şiddeti kamuoyu ile paylaştı. Şiddet uygulayan kişinin ise iş insanı Volkan Büyükhanlı olduğunu belirtti. Bu açıklamalar büyük yankı uyandırırken "Volkan Büyükhanlı kimdir, ne iş yapıyor" sorusu gündem oldu.

Volkan Büyükhanlı kimdir?

Ankara doğumlu Volkan Büyükhanlı, iş dünyasında turizm ve inşaat alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen bir isimdir. 2008 yılında Sanem Hanım ile evlenen Büyükhanlı’nın iki çocuğu bulunmaktadır.

Türkiye’de önemli projelere imza atan Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Büyükhanlı, sektördeki deneyimiyle dikkat çekmektedir.

Lara Kamhi olayı nedir?

Sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"19 yıl önceydi, yaşım 19. Ablamın sevgilisinin yakın arkadaşı benden hoşlanıyor, ilişki başlıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum.

Yalvar yakar yeminler ediyor bir daha asla elimi sürmeyeceğim diye ve ikinci bir şans veriyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi 'seni dinlemek güneşe bakmak' diye mesaj atıyor.

Bu mesajı önce o görüyor, telefonu kafama atıyor sonra telefonu kırıp kapıları kapatıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor.

Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene..."