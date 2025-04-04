Volkan Konak, söylediği yaşta hayata veda etti

Türkiye’nin dört bir yanından sevenlerinin derin üzüntüyle karşıladığı vefatının ardından, Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi.

Konuşmasında, baba tarafının kısa ömürlü olduğunu, ancak annesine çektiğini ve daha uzun yaşayacağını dile getiren Konak’ın bu açıklaması, sevenlerinin hafızasında derin iz bıraktı.

Mezarı ziyaretçi akınına uğruyor

Karadeniz müziğinin güçlü sesi, “Kuzeyin Oğlu” lakaplı Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde, babasının yanına defnedildi. Sanatçının mezarı, vefatının ardından vatandaşların ziyaret akınına uğradı.

Ziyaretçiler, çiçekler bırakarak dua ederken, duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Trabzonspor genç futbol takımı da Volkan Konak’ın mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ve ailesine taziyelerini iletti.