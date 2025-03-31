Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi, uçakla Türkiye'ye gönderildi. Ayrıca KKTC polisi Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.
Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.
İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.